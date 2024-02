ACQUAVIVA PICENA Nottata impegnativa per il personale sanitario e per i carabinieri di San Benedetto. Un ragazzo di 24 anni si è schiantato in auto contro un albero mentre stava tornando a casa. È successo ieri intorno alle 4 nel territorio di Acquaviva Picena, lungo la strada Valle del Forno che collega la cittadina a San Benedetto. Il giovane stava tornando a casa da un compleanno quando, per motivi al vaglio delle forze dell'ordine, forse per un colpo di sonno, ha perso il controllo della propria auto, una Renault Megane, finendo contro un albero, senza coinvolgere fortunatamente nessun altro mezzo. Una donna che stava andando al lavoro e stava scendendo verso San Benedetto ha subito notato l'auto incidentata e ha chiamato i soccorsi. Immediato è stato l'arrivo dell'ambulanza infermierizzata della Potes del Madonna del Soccorso. Il ventiquattrenne, dopo essere stato estratto dall’abitacolo dagli operatori sanitari è stato trasportato al pronto soccorso di San Benedetto, dove sono state prestate le prime cure. Il medico di guardia ha subito disposto il trasferimento tramite ambulanza all'ospedale regionale di Torrette di Ancona perché, nonostante il paziente fosse rimasto sempre cosciente, la dinamica e il trauma cranico, oltre alle varie possibili fratture, non potevano essere trattate nel nosocomio.

Intervenuti i carabinieri

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri di San Benedetto, in quanto l'auto occupava parte della carreggiata e c'era il pericolo di altri incidenti. Non è stato l’unico intervento. Alle due di ieri la medicalizzata della Potes è stata inviata in un'abitazione di San Benedetto per un ragazzo di 32 anni che stava dando in escandescenza disturbando il vicinato. Sul posto anche i carabinieri della locale stazione che insieme agli operatori sanitari sono stati impegnati per ben tre ore. Alla fine è scattato il Tso (trattamento sanitario obbligatorio).