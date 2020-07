Si stacca un pezzo della pressa e centra in pieno l'operaio: arriva l'eliambulanza

ACQUAVIVA - E’ intervenuta l’eliambulanza, poco dopo le 17 in una fabbrica, per soccorrere un uomo rimasto ferito in seguito ad un infortunio sul lavoro ad Acquaviva.

Per cause al vaglio dei Carabinieri, l’uomo, di cinquant'anni, è infatti stato colpito in pieno petto dal componente della pressa che stava utilizzando all’interno di uno stabilimento della zona. Ha riportato un trauma tale da spingere gli operatori del 118, arrivati sul posto a bordo di un’ambulanza, ad allertare l’elisoccorso. L'uomo non ha mai perso conoscenza ma l'urto è stato estremamente violento e il dolore conseguente all'impatto era davvero fortissimo.

