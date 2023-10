ACQUAVIVA PICENA Una tragedia che nella serata di ieri ha scosso la piccola comunità di Acquaviva: un uomo di 62 anni, Marco Giampaoletti, è stato rinvenuto cadavere nella sua abitazione di via Mazzini al civico 9. Subito la notizia è rimbalzata nel piccolo paese, destando stupore e sconforto: l’uomo era conosciuto per essere una persona semplice e tranquilla.



L’allarme



A dare l’allarme il figlio della vittima, che si trova in Inghilterra, e si è preoccupato del fatto che suo padre non rispondesse al telefono. Il ragazzo non sentiva il genitore tutti i giorni, ma non era mai successo che diverse chiamate rimanessero senza risposta. Il figlio ha chiamato quindi i parenti più vicini, che a loro volta hanno provato a chiamare l’uomo, ma senza riscontro, e il campanello suonava a vuoto.



I soccorsi



I familiari hanno così avvisato il 112 e sul posto è stata inviata una pattuglia di carabinieri della locale stazione; i militari una volta confermato il fatto che al telefono e al campanello non arrivava nessuna risposta hanno chiesto l’intervento dei vigili del fuoco di San Benedetto, che arrivati davanti all’abitazione hanno provveduto all’apertura della porta, che era stata chiusa dall’interno; appena entrati in casa hanno fatto la tragida scoperta: la vittima era riversa a terra nel suo soggiorno. Subito i soccorritori hanno tentate le manovre di rianimazione mentre in contemporanea veniva allertato il 118. Il personale sanitario ha però potuto solamente constatarne il decesso, avvenuto oramai da tempo, e per cause naturali, probabilmente un malore improvviso che non gli ha dato scampo e nemmeno la possibilità di chiamare i soccorsi.



L’auto del sessantaduenne era parcheggiata davanti casa, e i vicini hanno confermato di non vederlo in giro già da alcuni giorni, ma non si sono allarmati. La salma è stata messa a disposizione dell’autorità giudiziaria ed è stata disposta l’autopsia per capire le cause del decesso per poi essere riconsegnata ai familiari. Il cane dell’uomo, che era rimasto chiuso sul balcone, è stato affidato ai parenti.