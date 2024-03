Acquaviva, solenne processione del Cristo Morto: restaurate effige e statuette di legno

ACQUAVIVA - Solenne processione del Cristo Morto per il Venerdì Santo 29 marzo alle ore 21. La processione del Cristo Morto si svolge ad Acquaviva sicuramente da una data antecedente al 1750.

Il restauro



Quest'anno essa assume un significato particolare perché il catafalco del XVIII sec che accoglie l'immagine lignea del corpo del Signore (XVI) sec. è stato completamente restaurato e riportata ai suoi antichi splendori.

Anche le statue in cartapesta, anch'esse molto antiche, sono state completamente restaurate. Inoltre la processione, presieduta quest'anno da Don Bruno Bignami direttore dell'ufficio nazionale della conferenza episcopale italiana per i problemi sociali e il lavoro, si svolgerà completamente al buio come si faceva molti anni fa, saranno le luci dei flambeaux, a renderla ancora più suggestiva.