Auto si rovescia in corsa: paura lungo la Salaria e ad Acquaviva per colpa di grossi cinghiali

ACQUAVIVA PICENA - Incidente, a Porto d’Ascoli, nella tarda serata di giovedì. E’ accaduto lungo la Salaria dove un’auto, una Fiat Punto si è rovesciata. Il conducente, per motivi al vaglio dei carabinieri, ha perso il controllo del mezzo che è finito sottosopra. Per lui, per fortuna, le conseguenze fisiche non sono state pesanti ma sul posto è stata comunque necessaria la massiccia presenza di soccorritori. Ad intervenire è infatti stata l’ambulanza del 118 giunta insieme ad una pattuglia dei Nucleo Operativo e Radiomobile dei carabinieri di San Benedetto e di una squadra di vigili del fuoco per la messa in sicurezza della situazione.

L’incidente è avvenuto poco prima delle 21. Un paio di ore prima, invece, si è verificato un altro incidente, ad Acquaviva, per la presenza di un cinghiale. E’ accaduto in contrada Madonna delle Piane, in territorio di Acquaviva Picena. Protagonista un automobilista che viaggiava a bordo di una Volkswagen Passat che è riuscito ad evitare l’animale ma, nella brusca manovra effettuata, ha perso il controllo del mezzo finendo fuori dalla carreggiata. Fortunatamente chi era al volante non ha riportato conseguenze particolari tanto che non è stato neppure necessario l’intervento del 118. Sul posto sono intervenuti i carabinieri.

