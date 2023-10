Acquaviva Picena, dramma della solitudine: trovato morto in casa a 68 anni, alcuni giorni dopo il decesso (forse vittima di un malore)

ACQUAVIVA PICENA - Aveva 68 anni ed è stato trovato morto in casa, nella sua abitazione di Acquaviva Picena. Purtroppo la trama è quella già sentita più volte: da qualche giorno non si avevano notizie di lui, viveva da solo, non rispondeva al telefono e così è scattato l'allarme.

Sul posto carabinieri e vigili del fuoco

Carabinieri e vigili del fuoco sono arrivati sul posto e hanno aperto l'abitazione. All'interno l'uomo era ormai privo di vita. Il decesso potrebbe risalire ad alcuni giorni fa. La prima ipotesi è di morte per un malore.