ACQUAVIVA PICENA La Biblioteca comunale di Acquaviva Picena torna ad essere operativa. La sede si trova nei locali sottostanti il Belvedere Rosa Piattelli, in pieno centro cittadino. Già dall’11 marzo e così per ogni lunedì, mercoledì e venerdì dalle 15,30 alle 18,30 i volontari dell'associazione “I Girasoli odv” sono pronti ad accogliere gli utenti per supportarli nelle relative richieste. Oltre seimila i volumi disponibili.

LEGGI ANCHE: Franco Basaglia: un profilo. Dalla critica dell’istituzione psichiatrica alla critica della società. La presentazione del libro di Peloso (con discussione) a Senigallia

I lavori

«Dopo 16 mesi di intensi lavori di sistemazione e ricatalogazione dei libri per i quali si sono mobilitati tanti cittadini, è stata riaperta la Biblioteca comunale – spiega il primo cittadino Sante Infriccioli - La struttura è dotata di rete wi-fi, ampi spazi luminosi e confortevoli dove poter studiare, leggere e fare ricerche. Un servizio che è stato possibile attivare, senza costi onerosi per il Comune, anche grazie alla collaborazione di diverse persone tra le quali: il consigliere delegato alla biblioteca e archivio storico Goffredo Cafaro, Margherita Verdecchia, Letizia Neroni, Alvaro Gasparrini, Renata Napoletani, Patrizia Di Girolamo e Marianna Spacasassi che hanno garantito la sistemazione». Tutto il materiale contenuto all’interno della Biblioteca è stato oggetto di un'attenta pulizia e una ricollocazione secondo il metodo Dewey, tale da rendere possibile la consultazione diretta a scaffalatura, la ricerca dei testi e il loro relativo prestito. Micaela Gasparrini vicepresidente dell’associaizone “I Girasoli odv” sottolinea come: «Il lavoro di questi mesi è stato portato avanti per creare un luogo di incontro tra cittadini e persone anche di generazioni diverse. Per questo motivo saranno organizzate attività educative e sociali collaterali, come laboratori di lettura per bambini, presentazioni di libri, incontri e seminari culturali, allestimenti musicali e artistici, molte delle quali partiranno la prossima estate».