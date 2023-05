Acquaviva Picena in lutto, morto a 100 anni l'ex sindaco Mario Malaigia: «Grazie da tutti i cittadini»

ACQUAVIVA PICENA - Aveva festeggiato i 100 anni di vita due mesi fa: nelle scorse ore si è spento il professor Mario Malaigia, insegnante e ex sindaco di Acquaviva Picena.

Morto l'ex sindaco Mario Malaigia, Acquaviva in lutto

Lo comunica in una nota il primo cittadino Sante Infriccioli: «Con profonda commozione ho appreso la triste notizia della scomparsa del professor Malaigia: proprio due mesi fa l’ho incontrato in occasione dei suoi 100 anni. Durante la campagna elettorale del 2017 ci siamo più volte confrontati sui miglioramenti da poter portare ad Acquaviva e ho scoperto un uno uomo che amava profondamente il nostro paese. Proprio questo suo amore lo ha portato a fare scelte innovative e lungimiranti per Acquaviva. Scelte che ha portato avanti contro ogni avversità politica e personale. A nome mio, dell’amministrazione e di tutta la comunità, grazie».