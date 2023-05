Scontro tra due auto, tre persone ferite. Coinvolti anche tre cani, uno è morto

SAN COSTANZO - Grave incidente questa mattina alle 9 sulla strada provinciale 123 tra Santa Croce e Torrette di Fano. Per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri, una Fiat Panda condotta da una giovane donna del posto ha invaso la corsia opposta andando a schiantarsi frontalmente contro una Opel che aveva a bordo tre cani. Coinvolto nell'incidente un terzo veicolo. Tre i feriti portati in ospedale a Fano, un cane è deceduto sul colpo. Sul posto due ambulanze, i vigili del fuoco e i veterinari di Asur.