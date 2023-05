MONTEFORTINO - Dramma ieri pomeriggio in montagna. Un escursionista abruzzese è stato trovato senza vita ai bordi di una strada bianca in località Casale Grascette, nel territorio comunale di Amandola, in provincia di Fermo. L’allarme è scattato poco prima delle ore 18.



Il recupero



Ad accorgersi della presenza del corpo a terra è stato un gruppo di persone, anche loro impegnate in attività escursionistica. Subito è partita la chiamata al 118 di Ascoli Piceno che ha attivato a sua volta, una squadra della stazione del Soccorso Alpino di Montefortino. Sul posto i sanitari del 118 e i Carabinieri Forestali per accertare i fatti. I soccorsi si sono tuttavia rivelati inutili. I sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo. La vittima è un 49enne di Sulmona.

Da chiarire le cause che lo hanno portato alla morte anche se l’ipotesi più probabile è che l’uomo sia stato stroncato da un malore nel corso di una escursione. Saranno tuttavia gli accertamenti che verranno svolti nelle prossime ore a chiarire con esattezza quanto accaduto in questa zona della montagna fermana e a ricostruire gli ultimi istanti di vita del 49enne abruzzese.

La salma è stata ricomposta e trasferita all’obitorio dell’ospedale. Negli ultimi giorni, complici le temperature più gradevoli, sono in tanti a raggiungere la montagna per escursioni all’aria aperta e passeggiate. Purtroppo la giornata di ieri nel Fermano è stata segnata da questo dramma improvviso.