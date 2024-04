SAN BENEDETTO Due giornate dedicate alla valorizzazione delle eccellenze ittiche marchigiane in un contesto internazionale. C’era anche la Confesercenti di Ascoli e Fermo al Sea Food a Barcellona, la fiera internazionale che ha visto Marche protagoniste con i suoi prodotti e produttori. Un conteso prestigioso nel quale le eccellenze ittiche marchigiane hanno addirittura avuto l’onore di aprire la prima giornata ed è stato il brodetto sambenedettese ad essere promosso insieme con diverse eccellenze Picene.

Gli ospiti

Ad accogliere 90 ospiti tra istituzioni e aziende di eccellenza in fiera c’era anche il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida che ha lodato il lavoro promozionale delle Marche e il partenariato con il ministero per l’appoggio offerto alla candidatura della cucina italiana a patrimonio Unesco. Soddisfatto anche Marco Bruschini, direttore dell’azienda per l’Internazionalizzazione della Regione Marche. «Questa iniziativa - ha detto - che è la prima di promozione della destinazione Marche in funzione del nuovo volo che dal prossimo novembre collegherà Barcellona con Ancona, mette in evidenza cosa le Marche possono offrire al mercato spagnolo: tutto quello che il turista può chiedere, dunque, cultura, storia, tradizioni e benessere».

Ricco il parterre dei presenti all’appuntamento:oltre al ministro anche il console generale Emanuele Manzitti; per la Camera di Barcellona il segretario generale Federica Falzetta e per la Regione Marche Andrea Maria Antonini, assessore regionale alle attività produttive con il consigliere regionale Andrea Assenti, la presidente vicaria della Confesercenti delle Marche Antonia Fanesi e il direttore Elena Capriotti.

Il riconoscimento

Un ringraziamento a sorpresa durante la giornata finale dell’appuntamento fieristico è stato tributato ai due chef che sono intervenuti: Priscilla Alessandra Husson, ristoratrice sambenedettese di Tatuscia e chef Alessandro Camillo D’ Addazio, consulente per l'industria alimentare che hanno ricevuto in omaggio la targa Masaf per la Cucina italiana sui mercati internazionali. All’appuntamento hanno dato il proprio contributo anche le Cantine Santori, Velenosi, Capecci, Le Vigne di Clementina Fabi, Anisetta Rosati e Caffè del Marinaio. Presenti anche il car di Roma e Valter Giammaria della Confesercenti di Roma insieme al Centro Agroalimentare Piceno.