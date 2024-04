ANCONA - Un weekend (o anche più) a Barcellona? Dall’8 novembre prossimo sarà possibile visitare la capitale catalana volando direttamente dal Sanzio, partendo il venerdì e rientrando il lunedì, a un costo del biglietto inferiore a cento euro tra andata e ritorno. Sarà Volotea, la compagnia aerea low-cost delle piccole e medie città europee, a garantire di nuovo il collegamento tra l’aeroporto di Ancona-Falconara e la città spagnola nota in tutto il mondo per i suoi capolavori d’arte e architettura, dalla Sagrada Familia di Gaudì ai musei che espongono le opere di Picasso e Mirò.

APPROFONDIMENTI LA COMPAGNIA AEREA Volotea fa rotta su Barcellona: dall'8 novembre nuovo collegamento dall'aeroporto Sanzio

Come avevamo anticipato nei giorni scorsi, dal prossimo autunno tornerà il collegamento diretto Sanzio-Barcellona che era stato interrotto, dopo periodi a singhiozzo, il 19 gennaio scorso, quando Aeroitalia aveva cancellato del tutto la tratta avviata nell’ottobre 2023, insieme ai voli di continuità e a quelli per Vienna e Bucarest.

Pieni all’80%

Proprio il collegamento con Barcellona era stato tra i più gettonati, con quote di riempimento dell’80%, e per questo Ancona International Airport, la società di gestione del Sanzio, aveva subito avviato trattative con Volotea per colmare quella lacuna. Missione ora compiuta, con l’annuncio della riapertura dall’8 novembre della rotta Ancona-Barcellona con due frequenze andata e ritorno alla settimana: il lunedì (partenza dal Sanzio alle ore 13.40) e il venerdì (alle 10.35) mentre da Barcellona si ripartirà per Ancona il lunedì alle 16.15 e il venerdì alle 13.10. I biglietti, per un’offerta complessiva di oltre 9.000 posti, sono già acquistabili sul sito www.volotea.com e nelle agenzie di viaggio. I prezzi vanno di norma da 39 a 46 euro a tratta, ma ci sono anche offerte da 19 euro. Volotea amplia così l’offerta per il 2024 presso il Sanzio, con 7 destinazioni (Cagliari, Catania, Olbia e Palermo in Italia, Parigi, Atene e Barcellona) e un totale di oltre 170.000 posti. «Siamo molto felici di arricchire la nostra proposta - ha commentato Valeria Rebasti, international market director di Volotea - contribuendo a generare nuovi flussi turistici. E da giugno decollerà il collegamento tra Ancona e Atene». «La partnership con Volotea sta diventando sempre più profonda e siamo ben lieti di accogliere le due nuove destinazioni programmate per il 2024 - così l’ad di AIA Alexander D’Orsogna - dopo il grande successo della prima rotta internazionale lanciata da Volotea su Parigi Orly, da giugno 2024 sarà la volta dei voli su Atene e, dalla prossima stagione invernale, dei collegamenti su Barcellona, una delle mete più richieste dal bacino di utenza del Sanzio».