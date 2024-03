Barcellona-Napoli, scontri all'esterno dello stadio tra tifosi e polizia

Minuti di tensione nella zona di Montjuic appena prima di Barcellona-Napoli, match di Champions League in scena questa sera allo stadio Lluis Companys per il ritorno degli ottavi di finale. Le tifoserie sono quasi venute a contatto durante il corteo che ha portato gli ultras napoletani dal centro città fino alla collina che ospita lo stadio.

Alcuni tifosi catalani avrebbero infatti provato a superare il corridoio creato dai "mossos" di casa a Barcellona, qualche minuto di panico per tutte le parti in questione con anche lancio di petardi che però non ha fortunatamente provocato alcun problema.

Altro inconveniente, invece, all'esterno dello Stadio Olimpic al momento dell'arrivo dei tifosi napoletani nel settore ospiti: i circa 2600 tifosi attesi sono stati mal respinti dalle forze dell'ordine a causa di difficoltà all'accesso, con i cancelli del varco chiusi senza preoccuparsi dei presenti. Alcuni napoletani avevano infatti provato a forzare il cordone pur senza biglietto. La situazione è stata risolta con l'aiuto degli steward impegnati nel servizio d'ordine.