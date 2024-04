ANCONA Non arriverà in tempo per prenotare le vacanze estive, ma la new entry del Sanzio è di quelle che fanno gola. Di quelle che, almeno per un po’, dissipano le nubi addensate sull’aeroporto delle Marche.

Rosee prospettive

Da ottobre è previsto l’arrivo sui tabelloni dello scalo dorico del volo per Barcellona sulle ali di Volotea, la stessa che dal 1° giugno collegherà Ancona anche con Atene, oltre a garantire la già rodata Parigi e il poker delle isole (Cagliari, Olbia, Palermo e Catania). Le trattative tra i vertici del Sanzio e la compagnia sono ad una fase molto avanzata e il closing sarebbe questione di giorni, Si è iniziato a lavorare al ripristino di questo collegamento già all’indomani dell’addio a tappe di Aeroitalia. La compagnia guidata da Gaetano Intrieri aveva cancellato la tratta il 13 novembre - a poco più di un mese dall’avvio - insieme a quelle per Vienna e Bucarest nel pieno della guerra scoppiata con l’Atim per il contratto di promozione e marketing.

Stop&go

Poi la doppia piroetta: il 1° dicembre era stata riattivata solo per essere interrotta definitivamente dal 19 gennaio. Un servizio a singhiozzo che aveva finito per far disaffezionare i passeggeri persino ad una meta delle più gettonate al mondo. Eppure la partenza era stata ottima: in quel primo mese e mezzo di operatività, il volo aveva raggiunto tassi di riempimento pari all’80%. Per questo il Sanzio non ha voluto mollare questa rotta e ha avviato da subito le negoziazioni con una compagnia come Volotea (spagnola) che conosce molto bene il nostro scalo e si è fin qui dimostrata molto affidabile. E dopo mesi di abboccamenti il traguardo è stato raggiunto: da ottobre, salvo colpi di scena last minute, ricucirà dunque lo strappo tra le Marche e la capitale catalana. Purtroppo non in tempo per l’estate, ma l’agenda della compagnia era già piena per l’alta stagione. Ma Barcellona riesce ad attirare turisti un po’ tutto l’anno, come Parigi. E la speranza è che riesca a replicare il successo record della città dell’amore.

I risultati

Successo tale da riuscire a trainare un risultato per niente scontato ottenuto dal Sanzio: il primo trimestre del 2024 ha fatto segnare un +31% di passeggeri sullo stesso periodo dello scorso anno. Le stime più rosee parlavano di un +25% e sono state abbondantemente superate. Un netto miglioramento garantito, oltre che da Parigi, anche da una meta evergreen del Sanzio e tra le più fortunate di sempre: quella per Catania. Non è un caso che sia Volotea sia Ryanair abbiano deciso di mettersi a disposizione per operarla. Se anche Atene da giugno e Barcellona da ottobre avranno questa popolarità, l’aeroporto potrebbe battere il record personale e lavare l’onta di essere stato superato da quello di Perugia nel 2023 in termini di passeggeri. Il bouquet di mete inizia finalmente ad essere all’altezza di uno scalo degno di questo nome anche alle latitudini marchigiane. Alle rotte giàcitate, si aggiungono le due rotazioni giornaliere su Monaco operate dalla costola di Lufthansa Air Dolomiti, Londra raggiungibile sulle ali di Ryanair (Stansted) e di easyJet (Gatwick dal 24 giugno). E ancora: Bruxelles, Dusseldorf e Cracovia sempre con la compagnia irlandese, e Tirana con Wizz Air. Senza dimenticare le tre destinazioni della continuità territoriale - Roma, Milano e Napoli - con SkyAlps (almeno fino a metà maggio). Sembra quasi un aeroporto vero.