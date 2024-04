Barcellona, linea di bus (affollata dai turisti) scompare da Google Maps: il "trucco" dei residenti

"Quando si fermava davanti all'ingresso di Parco Güell, l'autobus 116 del quartiere era schiacciato sotto una valanga di turisti", ricorda El Periódico de Catalunya. “I residenti protestano da anni e il Comune di Barcellona è intervenuto nella questione". Come? La linea 116 è scomparsa da Google Maps e da altre applicazioni di mobilità. I turisti non sono scomparsi, ma il loro numero è notevolmente diminuito per la gioia degli abitanti del quartiere, che possono nuovamente beneficiare di questo piccolo autobus che può contenere solo una ventina di passeggeri.

Prima di prendere questa decisione drastica, il municipio aveva scelto di aumentare la frequenza dell'autobus 116, ma la misura non ha risolto il problema. I flussi verso il famoso parco di Gaudí avevano fatto perdere all’autobus la sua funzione principale: portare gli abitanti del quartiere in luoghi di difficile accesso e scarsamente serviti dai trasporti.

Il caso di questo autobus, spesso pieno fin dalla prima fermata, era quindi “emblematico degli effetti del turismo di massa sulla vita di quartiere.

“Il municipio non conferma né smentisce di aver chiesto a Google Maps e ad altre app di mobilità di eliminare la linea”, continua El País. Si limita a precisare per iscritto: “Stiamo lavorando per migliorare la mobilità a La Salut, come ci siamo impegnati a fare a febbraio”. E il quotidiano aggiunge: «Fonti di Google indicano che l'azienda non cancella le linee degli autobus da Maps: sono le comunità che possono richiederlo».