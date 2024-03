ANCONA La cinquina di Ryanair. La compagnia irlandese ha annunciato ieri la sua programmazione estiva sul Sanzio e ai tre collegamenti già operativi con Bruxelles Charleroi, Londra Stansted e Catania, dal 31 marzo si aggiunge quello con Cracovia (il giovedì e la domenica) e dal 1° giugno con Dusseldorf (il martedì e la domenica). Parliamo di 40 voli settimanali, con un aumento delle frequenze su Catania. Una conferma - comunicata da Mauro Bolla, Country Manager di Ryanair per l’Italia - rispetto alle destinazioni garantite già nell’estate 2023, ma per ora nessuna novità.

APPROFONDIMENTI LE ROTTE DEL SANZIO Il governatore Acquaroli: «Spesa maggiore per i voli? Conta solo il buon servizio»

Lo stand by

Sembra infatti essersi arenato quel protocollo con Ryanair annunciato a novembre da Regione e Atim e allora considerato di imminente chiusura. L’intesa prevedeva l’aumento di rotte e passeggeri da e per il Sanzio, ad oggi non c’è ancora niente di concreto. Ma la speranza è l’ultima a morire: «Ryanair è un partner storico dell’aeroporto di Ancona, su cui opera da più di 25 anni - sottolinea il ceo di Ancona International Airport Alexander D’Orsogna - ci auguriamo di poter ulteriormente ampliare nel prossimo futuro l’attuale offerta voli con nuove destinazioni attrattive».

La novità

La vera new entry del 2024 la porta Volotea con la rotta su Atene in partenza dal 1° giugno con due frequenze settimanali. Arrivano così a sei le mete raggiungibili sulle ali della compagnia spagnola: Catania, Palermo e Parigi (tre collegamenti operativi tutto l’anno), Olbia e Cagliari (la prima dal 1° giugno, la seconda dal 6 luglio). Dal 24 giugno ci sarà anche un altro gradito ritorno: quello della compagnia easyJet, che riattiverà la tratta verso Londra Gatwick interrotta nella stagione invernale. Una buona notizia che fa il paio con il raddoppio della rotazione giornaliera su Monaco di Lufthansa, a partire dal 31 marzo. A completare il bouquet di voli estivi del Sanzio c’è infine Tirana, collegata sia da Albawings che da Wizzair. Scordiamoci invece, almeno per l’estate, il collegamento con Barcellona: stando agli auspici, la rotta mollata da Aeroitalia doveva essere ereditata da Volotea, ma se ne riparla (forse) in autunno. A parte viene giocata invece la partita sui voli di continuità territoriale verso Roma, Milano e Napoli.

La staffetta tra Aeroitalia (in uscita dai radar del Sanzio il 31 marzo) e SkyAlps (pronta a subentrare dal 1° aprile) è in fase di ultimazione. Ieri è arrivato il sigillo del Ministero delle Infrastrutture e ora manca solo la ratifica della Regione con una delibera. Una «soluzione temporanea» l’ha definita il governatore Acquaroli, in attesa di quella definitiva che arriverà con il nuovo bando dell’Enac entro il 1° ottobre. La “toppa” prevede due rotazioni giornaliere su Milano (che scendono a una il sabato e la domenica), due voli settimanali su Napoli (lunedì e venerdì) e la nota dolente di Roma: una rotazione imperfetta che impedisce l’andata/ritorno in giornata. Comunque meglio di niente, in attesa di una programmazione che davvero garantisca la continuità territoriale.