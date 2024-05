Giorgia Meloni, vandalizzato il murale che la raffigura come Marylin Monroe: scritte d'odio contro la premier

Giorgia Meloni dipinta come Marylin Monroe con l'iconico abito bianco che si solleva in 'Quando la moglie è in vacanza' e in questo caso lascia vedere un paio di mutande con la bandiera europea: dopo un giorno dall'apparizione del murales su una colonna fra piazza San Babila e via Monte Napoleone il murales dell'artista aleXsandro Palombo è stato vandalizzato con una ics nera sulle labbra della premier e la scritta 'E' un insulto a Marylin. Ti consideri pro vita ma lasci gli immigrati morire in mare».

Il murales è stato realizzato subito dopo l'annuncio della candidatura alle Europee della premier e non è la prima opera di Palumbo ad essere vandalizzata.

E' accaduto, cinque volte, ad esempio ai Simpson ad Auschwitz realizzato sui muri esterni del Memoriale della Shoah con lo scorso gennaio anche la scritta W Hitler. A maggio Palombo aveva già ritratto Meloni, insieme alla segretaria del Pd Elly Schlein, spalla a spalla incinte con sul grembo della presidente del Consiglio «Not for rent» e su quello della Schlein la scritta «My uterus my choice».