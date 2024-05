Crosetto portato in ospedale in ambulanza, il ministro della Difesa a febbraio ricoverato per una pericardite

Il ministro della Difesa Guido Crosetto ha lasciato in anticipo il Consiglio Supremo di Difesa per essere trasportato in ambulanza in ospedale. Lo rende noto la Difesa.

Crosetto: «Putin a Kiev? Improponibile. Se la Russia conquista l'Ucraina, nessuno si sentirà al sicuro»

Il ministro Crosetto in ospedale

E' stato trasportato in ospedale per essere sottoposto ad accertamenti dopo che era stato colto da un senso di malessere nel corso della riunione. A febbraio il ministro era stato ricoverato al San Carlo di Nancy per una lieve pericardite. In quella occasione aveva accusato un forte dolore al petto.

La paura di un infarto.

Il ricovero d'urgenza in ospedale. Poi, dopo i primi accertamenti, il sollievo: una lieve pericardite, non erano stati riscontrati danni cardiaci.

Già in passato aveva avuto qualche problema cardiaco, con un altro ricovero nel 2013. A febbraio era stato preso in carico dal Centro cuore dell'ospedale, struttura specializzata per i controlli e gli interventi cardiovascolari.



La coronarografia aveva evidenziato una sospetta pericardite, confermata poi dagli accertamenti successivi. Si tratta di un'infiammazione del pericardio, la membrana che avvolge il cuore. Non si erano registrati versamenti di liquido tra la membrana, cosa che avrebbe richiesto un intervento immediato. La pericardite era di forma lieve. Per trattarla si ricorre abitualmente a farmaci anti-infiammatori, come l'aspirina. Le analisi non avevano evidenziato danni cardiaci. Il ministro era rimasto ricoverato per qualche giorno nell'ospedale.

L'augurio di Salvini

“Forza Guido! Ti aspettiamo al più presto!”. Lo dice il vicepremier e Ministro Matteo Salvini dopo la notizia dell’arrivo in ospedale del collega Guido Crosetto.