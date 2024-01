Incidente ad Ancona, scontro tra auto e scooter davanti alla Santissima Madre di Dio: gamba devastata per un 15enne portato a Torrette

ANCONA - Pauroso scontro tra un’auto e uno scooter nel pomeriggio poco prima delle 18 sulla rotatoria tra via Metauro e via Esino a Torrette, all’altezza della chiesa Santissima Madre di Dio. Ad aver avuto la peggio è stato un 15enne in sella al due ruote che, a seguito del terribile impatto, è volato a terra procurandosi una brutta frattura esposta al femore.

Dolori lancinanti

Illesa, seppure in preda ad un forte spavento, la donna 60enne che era alla guida della Renault Clio. Il giovane, nonostante lo schianto, è rimasto sempre cosciente anche se in preda a dolori lancinanti alla gamba. Sul posto è subito intervenuto il 118 con l’automedica e la Croce Rossa. Il giovane è stato trasportato in codice rosso all’ospedale di Torrette. Per i rilievi, invece, se ne è occupata la polizia locale. La dinamica dell’incidente è ancora al vaglio per stabilire le effettive responsabilità