ASCOLI È rimasto incastrato con la gamba sotto la motozappa ferendosi gravemente. Un sessantacinquenne ascolano si trova ora ricoverato all’ospedale regionale di Torrette dopo che nel pomeriggio di ieri è rimasto coinvolto in un incidente agricolo mentre stava lavorando sul suo terreno di Caprignano.

La ricostruzione

Stando a una prima ricostruzione dell’infortunio, intorno alle 16, l’uomo stava utilizzando la motozappa per dissodare il terreno quando, improvvisamente gli è rimasta incastrata la gamba destra tra le lame dell’utensile. Immediatamente sono scattati i soccorsi e sul posto è arrivata un’ambulanza con il personale sanitario a bordo che ha provveduto a fornire le prime cure al sessantacinquenne. Purtroppo ha riportato lesioni importanti sopra alla caviglia, all’altezza della tibia e, constatata la gravità delle ferite, è stato richiesto l’intervento dell’eliambulanza. Dopo avergli fornito le prime cure e averlo stabilizzato, il sessantacinquenne è stato trasferito a bordo di un’ambulanza al parcheggio antistante il civico cimitero di Borgo Solestà dove, nel frattempo era atterrato l’elicottero che, dopo aver caricato a bordo il ferito, è ripartito alla volta dell’ospedale dorico.

Gli accertamenti

Qui, il sessantacinquenne è stato sottoposto ad accurati accertamenti diagnostici per verificare più approfonditamente il quadro clinico e valutare la gravità delle lesioni. Sebbene l’agricoltore scolano non sia in pericolo di vita, a preoccupare maggiormente i medici dell’ospedale di Torrette sono le condizioni della gamba e, per questo motivo, sono impegnati nel cercare di salvare l’arto.

L’intervento chirurgico

Non è escluso che l’agricoltore ascolano possa essere sottoposto ad un intervento chirurgico. Le prossime ore vengono ritenute determinanti per definire le condizioni del sessantacinquenne e stabilire il suo decorso clinico.