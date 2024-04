PORTO SAN GIORGIO - Incidente stamattina in via XX Settembre con lo scontro fra un'auto e uno scooter con in sella un giovane studente. I sanitari del 118 hanno allertato Icaro per il soccorso con l'eliambulanza.

Croce Verde sul posto

Per fortuna, comunque, le condizioni del ragazzo non sembrano gravi. I soccorsi da parte della Croce Verde di Fermo mentre per la ricostruzione di quanto avvenuto sul posto anche una pattuglia della polizia locale.