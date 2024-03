FALERONE Un caso ancora tutto da chiarire, che ha tenuto impegnati nel cuore della notte mezzi di soccorso e carabinieri. Un uomo è stato trovato intorno alle 4 del mattino riverso a terra a Piane di Falerone, in prossimità di uno sportello bancomat, con una ferita ed un ematoma sulla parte posteriore del cranio.

Gli accertamenti

La prima segnalazione di aiuto arrivata all’Arma parlava di una rissa, ma quando i militari della compagnia di Montegiorgio sono arrivati sul posto, dei presunti protagonisti della colluttazione non c’era più traccia. Il ferito, in stato confusionale, è stato preso in carico dai militi del 118, che gli hanno prestato le prime cure per poi condurlo al pronto soccorso dell’ospedale Murri, dove è stato sottoposto ad ulteriori accertamenti che hanno escluso lesioni. Le sue condizioni non destano particolare preoccupazione. Tutta da chiarire, quindi, la dinamica dei fatti accaduti nella notte. Da una prima ricostruzione, l’uomo aveva trascorso la serata in un locale e proprio lì si è accesa una discussione. Quando è uscito, il “chiarimento” sarebbe proseguito in strada, quando è partita la chiamata alle forze dell’ordine poi sopraggiunte alcuni minuti più tardi. Non è ancora chiaro, invece, se la persona poi finita in ospedale sia stata assalita da ignoti, o si sia procurata i traumi al capo per via di una caduta.

La testimonianza

Molto dipenderà dalla versione fornita dal diretto interessato, chiamato a spiegare ai carabinieri se sia stato vittima di un’aggressione, per quali motivi si sia scatenato l'alterco e se intenda formalizzare la denuncia verso le persone con cui si è scontrato.