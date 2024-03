Benzinaio accoltellato ad Ancona: la rapina, il sangue, senza sensi per 4 ore, l'allarme, vivo per miracolo. Ecco cosa è successo e cosa non quadra

ANCONA - Sarebbe rimasto a terra, privo di sensi, per quasi 4 ore dopo essere stato aggredito da due malviventi che lo avrebbero ferito al collo con due fendenti. Poi, quando ha ripreso conoscenza, lui stesso ha chiamato i soccorsi, mentre si trovava a terra in una pozza di sangue. È il racconto che ha fornito ai carabinieri il benzinaio anconetano di 51 anni, vittima di un tentativo di rapina avvenuto ieri sera nell’area di servizio Tamoil, in via Albertini, alla Baraccola.