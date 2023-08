Pesaro, caldo soffocante: si tuffa nella fontana della Palla. Ma il mare è a soli 50 metri

PESARO - Nerone non fa sconti, neanche a Pesaro. E la morsa infuocata di questo fine agosto costringe tutti a cercare refrigerio in qualsiasi modo, anche se qualcuno, forse, ha esagerato. La pagina Instagram "Welcome to Pesre" ha infatti pubblicato il video, intitolato "37 gradi? Bagno alla Palla", che mostra un ragazzo che si tuffa nella fontana della Palla (la "Sfera Grande" di Arnaldo Pomodoro).

Alidlà dello sfregio all'opera artistica, anche alcuni commenti come il tutto sia poco sensato. A poche decine di metri, infatti, ci sono il mare e la spiaggia. E le condizioni dell'acqua, in questo scampolo d'estate, sono davvero eccellenti.