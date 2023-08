Mare di Pesaro pieno di meduse: lo show dell'invasione colorata (e innocua) delle Cassiopea

PESARO - Un mare cristallino, con la temperatura perfetta che questo fine agosto sta regalando, ma in acqua, questa mattina a Pesaro si sono presentate anche le meduse.

Tante, tantissime, portate a riva (il video è nella spiaggetta dei Canottieri vicina al porto) dalla correnti. Hanno creato una certa curiosità, ma non allarme, perchè sono ormai "habituè", ben conosciute da queste parti.

Si tratta della Cassiopea Mediterranea (Cotylorhiza tuberculata), una medusa indigena di questo mare, che può raggiungere anche dimensioni ragguardevoli con diametro di 30-40 centimetri. Ma è assolutamente innocua: i suoi tentacoli non sono urticanti, possono provocare leggerissimi pizzicori solo in persone particolarmente sensibili. Inoltre il loro ruolo è molto importante nell'ecosistema marino, dove contribuiscono a "fare pulizia" nutrendosi di alghe e microorganismi. Le correnti hanno portato a riva anche una miriade di Noci di mare (Mnemiopsis leidyi): anche le diafane e affascinanti creature sono completamente innocue per l'uomo.