FOSSOMBRONE - Denuncia contro ignoti al comando dei carabinieri dell’amministrazione comunale di Fossombrone per l’atto vandalico ai danni della fontana settecentesca del duomo appena restaurata. Operazione che, dopo anni e anni di abbandono, ha richiesto un investimento di 50mila euro. L’acqua si è colorata di verde. Gli accertamenti hanno confermato che non si è trattato di un fenomeno legato all’ossidazione delle tubature. Il colore verdastro è stato provocato da solfato di rame che si può acquistare in qualsiasi negozio che vende prodotti per l’agricoltura.

Il danno



Si tratta di un composto chimico a base di rame, zolfo e ossigeno meglio conosciuto come poltiglia bordolese. La strana colorazione si è estesa anche alle vasche sottostanti, posizionate nell’esedra, imbrattando i mascheroni dai quali fuoriesce il getto d’acqua che viene erogata a circuito chiuso. Il vandalo di turno sapeva bene dove depositare il colorante perché circolasse a vasto raggio. Il restauro era stato curato dal prof. Michele Papi docente della scuola di conservazione e restauro dei beni culturali dell’Università di Urbino. Amministratori ed esperti avrebbero nelle mani elementi importanti.

Una voce insistente, non confermata ufficialmente, lascia intendere che l’incursione, quasi sicuramente avvenuta in piena notte, forse è stata vista da qualcuno magari in grado di fornire un piccolo dettaglio in più. Adesso l’opera di ripristino è stata completata. Il colorante rimosso. La sostanza chimica ha danneggiato il rivestimento della fontana. Quanto successo lascia molto amaro in bocca. Desta enormi preoccupazioni. Oltre al restauro della fontana il Comune ha installato anche un moderno sistema d’illuminazione che rende quell’angolo cittadino, a piedi del Palazzo del Governatore, suggestivo come conferma il continuo afflusso di turisti e visitatori. Si rende ora necessaria, per tutelare fontana e contesto architettonico, l’installazione di un sistema di videosorveglianza. Resta difficile capire perché sia successo un fatto del genere.



L’indagine



La speranza è che si arrivi quanto prima e scoprire l’autore. Ogni illazione resta tale né può essere nemmeno riproposta. Bisogna verificare alcune indicazioni emerse. Operazione che va condotta da chi è competente in materia. Il dispiacere è stato forte ancor più se lo si ricollega all’azione di chi ha appiccato, pochi giorni prima, il fuoco agli ornamenti in stoffa dei loggiati. Alle sei del mattino le fiamme non si sono propagate grazie all’intervento di un uomo di passaggio. Due addobbi sono andati distrutti. Le conseguenze potevano essere ben più pesanti.