Ancona, cassonetti dati alle fiamme, paura per il fuoco attorno al contatore del gas

ANCONA - Vandali o incidente? Di sicuro i Vigili del fuoco sono dovuti intervenire questa notte in via Podesti ad Ancona per l’incendio di alcuni cassonetti per la raccolta differenziata.

Appignano, allarme lupi, due attacchi in pochi giorni vicino alle case: residenti e agricoltori in ansia

La squadra sul posto ha spento le fiamme e messo in sicurezza l’area dell’intervento. Ci sono stati momenti di tensione perchè l'’incendio ha coinvolto marginalmente anche il contatore del metano di una struttura per anziani, poi sostituito dall’azienda del gas.