Guarda chi si vede a Portonovo: a pranzo in riva al mare spunta il Mago Andrea Bargnani

ANCONA Un Mago a Portonovo. In riva al mare, nel celebre ristorante il Laghetto di Marcello Nicolini, è spuntato oggi a pranzo Andrea Bargnani. L'ex cestista Nba (un passato nei Toronto Raptors, New York Knicks, New Jersey Nets) ha scelto i moscioli godendosi qualche ora di relax.

Selfie e autografi

Sono in diversi ad aver riconosciuto l'ex ala della Nazionale cresciuta a Treviso chiedendogli selfie e autografi ai quali, come suo solito, non si è sottratto.