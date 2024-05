OSIMO Sarà un giovedì caldo, caldissimo per le strade della Valmusone. Il passaggio del Giro d’Italia domani porterà colore ed entusiasmo, oltre che una nuova vetrina per la zona tra Recanati, Castelfidardo, Osimo e Polverigi, ma anche disagi e inevitabili proteste. Oltretutto se a Recanati e Osimo i sindaci hanno deciso di chiudere tutte le scuole per domani, a Castelfidardo invece i plessi resteranno aperti, anche perché la città della fisarmonica sarà lambita solo in periferia e la chiusura delle strade non dovrebbe mettere in difficoltà la circolazione di trasporto pubblico e il servizio mensa, ad esempio.

La carovana

A Osimo invece la carovana rosa passerà proprio dentro la città salendo da San Sabino e poi scenderà a Padiglione e Villa. Considerando l’ordinanza emessa dalla Prefettura che impone la chiusura di tutte le strade interessate dal passaggio dei ciclisti già dalle 12,30 e fino alle 16, il Comune di Osimo, in accordo con Asso, Osimo Servizi e dirigenti scolastici, ha preferito chiudere tutti i plessi. Viceversa, sarebbe stato molto complicato, specie sul versante sud, garantire il servizio di trasporto della refezione e degli scuolabus. Tuttavia, sui social molte famiglie si sono lamentate della chiusura delle scuole a Osimo, così come a Recanati. Altri internauti hanno invece scherzato sulle strade dissestate, sperando che il passaggio del Giro, così come avvenne l’anno scorso per la Tirreno Adriatico, spinga il Comune a sistemare le buche. Perché i ciclisti transiteranno anche su strade per niente perfette, anzi. Via Colombo, ad esempio ha dei tratti piuttosto dissestanti, e anche via Flaminia II salendo da San Sabino presenta crepe e avvallamenti. In una nota l’amministrazione comunale motiva la scelta di chiudere le scuole col fatto che «si verrebbero a creare disagi alle famiglie che in molti casi non riuscirebbero a raggiungere i propri figli a scuola all'uscita. Abbiamo valutato tutte le possibilità, comprese uscite anticipate o variazione degli orari dei trasporti, ma gran parte delle difficoltà restano» quindi si ribadisce «la necessità di chiudere le scuole di ogni ordine e grado e i centri diurni per il 16 maggio». Il sindaco Pugnaloni, tuttavia, si augura che «il passaggio del Giro possa rappresentare un'occasione di festa per gli osimani e per i tanti appassionati».

Il percorso

Quella di domani è la 12ª tappa, la Martinsicuro-Fano. La carovana rosa arriverà da Recanati a Cerretano tra le 14,33 e le 14,45. Passerà per via Recanatese e via Torres ma il sindaco Roberto Ascani assicura che nelle ore di chiusura delle due strade ci saranno comunque dei punti di scavalco presidiati dalla polizia locale. I ciclisti raggiungeranno San Sabino facendo tutta via Flaminia II fino ad Osimo città, arrivando all’incrocio del Conte Orsi tra le 14,41 e le 14,55. Qui gireranno a sinistra per via Colombo, Crocifisso, via Montefanese e proseguiranno verso Padiglione passando in via Linguetta davanti alla Lega del Filo d’Oro quindi in via Jesi fino al PalaBaldinelli. Saliranno poi per Villa e, giunti all’incrocio di San Paterniano, i ciclisti svolteranno a sinistra per Polverigi, dove sono attesi tra le 15,03 e le 15,20.