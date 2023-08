FANO Se nessuno ne reclamasse il possesso, potrebbe diventare la Madonnina di Carrara. Una piccola statua sacra è stata ritrovata su una panchina del parco pubblico lungo la strada Flaminia, un luogo tormentato da episodi che i residenti del quartiere riconducono ad atti di vandalismo, e ora si trova in un ricovero temporaneo.



I danneggiamenti



I danneggiamenti si stanno ripresentando con una certa frequenza e di solito riguardano i cestini per la raccolta dei rifiuti. A volte sono scardinati dal palo che li sorregge, uno è stato distrutto dal fuoco. Questa volta ha attirato l’attenzione il ritrovamento della statuetta sacra. «Se a qualcuno mancasse una Madonnina, può trovarla nella cappellina in via Reno», è stato scritto in un messaggio del gruppo Whatsapp Carrara Insieme, corredato da una fotografia. La piccola statua è ora vicino a una riproduzione della Madonna di Loreto e di padre Pio, in una cappellina che è anche meta di processioni. L’adozione è dunque iniziata, seppure ancora in via temporanea nell’attesa di un eventuale proprietario (o proprietaria). «Lo sdegno nel quartiere è forte – si assicura nell’ambiente di Carrara Insieme, associazione che si prende cura del verde pubblico nella frazione fanese – La statuetta sacra non è stata rovinata, ma tutto lascia presupporre che sia stata tolta dal posto in cui si trovava prima e questa cosa non va affatto bene». Si avverte anche una certa stanchezza riguardo ad altri episodi, che i residenti del quartiere percepiscono come fastidiosi, disturbanti. Il ritrovamento della Madonnina è stato infatti denunciato alla polizia locale insieme con uno strano giro di biciclette che fa perno proprio sul parco pubblico lungo la strada Flaminia: «Ogni tanto se ne vede qualcuna nascosta dentro i cespugli, poi scompare dopo un po’ di tempo», si spiega all’associazione Carrara Insieme, aggiungendo che la situazione («Fa pensare male») va avanti ormai da parecchio tempo: «Circa un anno addietro analoghi episodi sono stati segnalati ai carabinieri».



Il giro sospetto



I residenti del quartiere ritengono che le forze dell’ordine potrebbero avvalersi delle immagini riprese dalle telecamere della video-sorveglianza privata, presenti in zona, sia per quanto riguarda i danneggiamenti alla proprietà pubblica sia per lo strano giro delle biciclette che prima spuntano dai cespugli e poi spariscono, subito rimpiazzate da altre. Ad atti di vandalismo sono ricondotti inoltre recenti danni e imbrattamenti al vecchio deposito di una ditta nelle vicinanze.