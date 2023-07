MONDOLFO Bruciano sterpaglie e arbusti vicino alle case e alle fabbriche nella zona industriale di Mondolfo lungo via San Sebastiano. E’ successo ieri mattina poco dopo le 8,30 quando automobilisti in transito verso il centro della cittadina si sono accorti di una densa colonna di fumo bianco alzarsi sopra le case. Un odore acre e di bruciato proveniente dalla via che collega il borgo di San Sebastiano alla frazione di Ponte Rio.



La segnalazione



Grazie alla pronta segnalazione dei passanti, i vigili del fuoco del distaccamento di Fano sono intervenuti poi tempestivamente sul posto in modo tale da circoscrivere repentinamente il rogo. La strada durante l’intervento dei pompieri è rimasta sempre transitabile al traffico locale. Per cause in corso di accertamento da parte dei vigili del fuoco, l’incendio si è propagato dalle fitte sterpaglie che sporgono in via San Sebastiano in due tratti diversi, poco prima del bivio per via San Gervasio. La zona è solitamente percorsa a piedi e anche in bicicletta dai residenti, fortunatamente nessuno è rimasto ferito. I pompieri sono sopraggiunti con un camion e un furgone per domare le fiamme che sospinte dal vento di terra stavano cominciando repentinamente a espandersi in direzione delle prime abitazioni e dell’area industriale dove sorge lo stabilimento ex Tecsol e in linea d’aria a circa 500 metri dall’area del convento di San Sebastiano. Nel giro di un’ora la situazione è tornata sotto controllo e non si sono registrate criticità nella circolazione stradale. Sul posto per le indagini anche i carabinieri. Stando alla prima ricostruzione, il fatto che l’innesco sia partito in due punti differenti a distanza di circa 50 metri l’uno dall’altro rende poco probabile un origine accidentale. Con il passare delle ore si è rafforzata la pista dolosa ad opera di un piromane e non dovuta semplicemente al caldo. Nelle vicinanze dell’area del rogo sono stati effettuati inoltre approfonditi controlli per spegnere ulteriori focolai. L’area interessata dal rogo di sterpaglie si trova nelle pertinenze di capannoni con impianti fotovoltaici e mezzi agricoli che si sono salvati dall’incendio grazie al pronto intervento dei pompieri. Complessivamente sono stati 5 i pompieri operanti dalle 09,00 circa alle 10 di ieri mattina a Mondolfo.



Gli altri interventi



Tra gli interventi effettuati dai vigili del fuoco di Fano, da segnalare inoltre nel corso della giornata di ieri anche un incendio di 30-40 metri quadrati di stoppie in via Flaminia in direzione della frazione di Santa Cristina. In questo caso si è trattato di un rogo di natura accidentale.