Crolla il ponte per il maltempo, uomo inghiottito dalla corrente: due amici riescono a salvarsi

Sono in corso dal tardo pomeriggio a Cantù le ricerche di un uomo caduto in un torrente in piena e trascinato via dalla corrente. L'uomo ha 66 anni e secondo le testimonianze si trovava con due persone su un ponticello che ha ceduto improvvisamente. Gli altri due sono riusciti a uscire dall'acqua, mentre il terzo è stato inghiottito e trascinato via.

Le acque sono quelle del torrente Serenza, che in quel punto si chiama roggia Galliano, corso d'acqua che alcuni chilometri più a sud si getta del fiume Seveso.