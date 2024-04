Fermo, un cavallo al galoppo sulla Valdete senza nessuno in sella: panico tra gli automobilisti

FERMO - Allarme oggi sulla Valdete per un cavallo al galoppo tra le auto senza nessuno in sella. Alla fine è stato bloccato grazie all'intervento dei carabinieri. L'animale è stato avvistato da alcuni automobilisti in zona Ete Caldarette, in territorio di Fermo.

L'intervento

I militari, insieme ai residenti e alle persone intervenute, hanno provato a bloccare il cavallo e poi alla fine i carabinieri, con l'intervento di due pattuglie, sono riusciti a sbarrargli la strada in una strada secondaria. Nel frattempo è stato interrotto il traffico da Fermo verso Monterubbiano e sono chiamati i proprietari.