ACQUALAGNA - Muore a 41 anni mentre si accinge a raggiungere Acqualagna a piedi percorrendo, intorno alle 15.30 la strada Flaminia. Era un uomo di nazionalità nigeriana con pregresse problematiche fisiche, domiciliato a Urbino ma residente presso un conoscente ad Acqualagna. Colto da malore è morto in strada, vicino a un istituto di credito.

Choc tra gli automobilisti di passaggio che si sono fermati a prestargli i primi tentativi di soccorso. Il nigeriano sembrerebbe essere stato stroncato da un infarto. A nulla sono valsi, di seguito, gli interventi degli operatori del 118 che sono intervenuti per rianimarlo dopo essere stati chiamati da una signora del posto, testimone di questo dramma avendo visto il corpo dell’uomo disteso a terra. Purtroppo, però, tutto è risultato inutile, non c’era più nulla da fare. Ai soccorritori non è rimasto altro che constatare la morte dell’uomo per malore, un probabile infarto. La salma è stata ricomposta, dopo il nulla osta per la rimozione da parte dell’Autorità, presso la camera mortuaria di Fano.