Fano, salasso per gli automobilisti: in un anno multe per 2,4 milioni

FANO - Ammonta a 2.400.000 euro l’introito previsto dall’Amministrazione Comunale dalle multe che verranno pagate dai cittadini il prossimo anno per violazioni alle norme contemplate dal Codice della Strada, oltre a 110.000 euro di recuperi coattivi; cioè di somme già segnalate e non pagate.

La cifra complessiva è di 400.000 euro superiore a quella posta nel bilancio di previsione di quest’anno, quando il 15 novembre dell’anno scorso fu approvata dalla giunta una delibera in cui si prevedeva di incassare 2 milioni dalle multe e 100.000 euro dai recuperi coattivi. E’ l’entrata in funzione dell’impianto di telecamere posto all’incrocio del ponte rosso, dove converge il traffico che si dirige e proviene sia dalla superstrada Fano – Grosseto che dall’autostrada A 14 e dal quartiere di Sant’Orso che sta producendo ed è plausibile che aumenti ancora un incremento di sanzioni. Servizio completo sul Corriere Adriatico in edicola.

