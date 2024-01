ASCOLI Sono stati in tutto 618 gli incidenti stradali in sei mesi, che si sono verificati nel Piceno, con un tragico strascico di 10 morti (tra cui un pedone) e 365 persone che sono rimaste ferite. Sinistri avvenuti soprattutto all’interno di centri abitati, con 432 casi (pari quasi al 70% del totale) e su strade comunali, e in prevalenza di venerdì e nella fascia oraria dalle 7 alle 14. Mentre la famigerata “febbre del sabato sera”, ovvero la giornata del sabato, fa registrare meno incidenti, ma di una certa gravità, alla luce di 5 persone decedute sulle 10 totali. Dati nudi e crudi, ma significativi, quelli del report della Prefettura di Ascoli relativo al primo semestre del 2023, raccolti da tutte le forze dell’ordine in attività sul territorio provinciale. Numeri che evidenziano, comunque, un incremento dell’incidentalità quasi raddoppiata rispetto allo stesso periodo del 2022 (erano stati 368, con 272 feriti e 5 morti). E nel report si fa cenno anche a questo ristretto periodo iniziale del 2024 con 9 incidenti rilevati e 7 persone ferite.

Incidenti ai raggi X

La fotografia scattata dalla Prefettura con il report e l’analisi dell’incidentalità nel Piceno nel primo semestre del 2023, lascia vedere un rilevante incremento dei sinistri stradali, soprattutto su strade comunali e in prevalenza urbane, così come un numero di persone decedute superiore a quelle degli anni precedenti. Quel che si rileva è la netta prevalenza di incidenti nei centri abitati: ben 432 (69,90%) incidenti stradali dei 618 totali. La tipologia di strade in cui si sono verificati più incidenti sono quelle comunali, con 376 incidenti, mentre 79 sono avvenuti su strade provinciali, 98 in autostrada, 59 su strade statali e 5 su strade regionali. La maggior parte degli incidenti, ovvero 284, si è verificata lungo rettilinei, 105 ad incroci, 56 in galleria e poi nelle altre tipologie di tratti stradali. Per quanto riguarda i giorni della settimana, la giornata più a rischio risulta quella del venerdì (109 incidenti con 2 morti e 57 feriti). Segue il lunedì (100 incidenti con 3 morti e 63 feriti), poi 93 incidenti di mercoledì (con 82 feriti), 91 di martedì (con 59 feriti), 86 di giovedì (con 38 feriti) e poi 79 di sabato (51 feriti e 5 morti) e 60 incidenti di domenica (con 35 feriti).

Gli incidenti nei Comuni

Nel dettaglio, facendo riferimento ai 33 Comuni della provincia, per quanto riguarda i dati sull’incidentalità, a San Benedetto si sono registrati 227 sinistri, ad Ascoli 184, a Grottammare 49, a Monteprandone 41, 29 a Cupra Marittima, 11 a Colli del Tronto, 8 a Massignano, 7 a Spinetoli, 7 a Ripatransone, 5 a Maltignano, 5 Montefiore dell’Aso 4 a Offida, 3 a Folignano, 3 a Castel di Lama, 3 a Montedinove, 2 ad Acquasanta, 2 a Carassai, 2 Comunanza e uno o nessun incidente negli altri Comuni.