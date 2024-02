Re Carlo: i funerali, il lutto e l'annuncio dei nuovi reali. Come si svolgerà l'Operazione Menai Bridge

A Londra il tema è tornato d'attualità dopo la diagnosi di cancro a Re Carlo. Nessuno si augura che quel momento arrivi presto, ma come tradizione vuole il piano per i funerali del re è stato già predisposto. Si chiama "Operazione Menai Bridge" ed è il nome in codice che riprende un ponte gallese. La Regina Elisabetta aveva scelto il London Bridge, il più famoso. Carlo invece non poteva che scegliere il Galles. D'altronde è passato alla storia per essere stato più i 64 anni il principe del Galles, in attesa di salire al trono.