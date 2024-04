Magica Grottazzolina, sbanca Siena e conquista la promozione in SuperLega. Che impresa VIDEO

SIENA - Impresa. Magica impresa. Straordinaria impresa. Un'altra partita eccezionale, un'altra prova di forza e Grottazzolina sbanca anche Siena. Non è una vittoria come le altre, è una vittoria storica perchè significa promozione in SuperLega per una data - quella di oggi - che il paese e tutto il comprensorio ricorderanno a lungo.

Dopo aver vinto il primo set (25-21) Grottazzolina ha subito il ritorno di Siena che ha fatto suo il secondo parziale (25-19) ma poi la forza, il carattere e la voglia dei marchigiani di coach Massimiliano Ortenzi hanno fatto la differenza: 25-13 nel terzo set, 25-19 nel quarto e impresa centrata.