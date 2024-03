GROTTAZZOLINA In paese e nella vicina Fermo, dove Gionatan si recava tutti i giorni per andare scuola, si moltiplicano le iniziative per ricordare il ragazzo scomparso. I rappresentanti di istituto del Liceo scientifico ricordano che in «queste situazioni bisogna essere sempre molto delicati e cercare di stare il più vicino possibile alla famiglia e ai conoscenti». Ieri a scuola lo choc e il dolore erano palpabili, e quel mazzo di fiori lasciato sul banco vuoto sembrava il simbolo di un addio che nessuno vorrebbe dare, il simbolo della vita che a 15 anni è appena iniziata.

APPROFONDIMENTI LA TRAGEDIA Precipita dal tetto, Gionatan Vittori muore a 15 anni: liceale modello e talento del volley, choc a Grottazzolina

Oggi tanti ragazzi si ritroveranno a Grottazzolina per i funerali, mentre domani, davanti alla scuola, ci sarà anche una cerimonia con fiori, cartelloni, palloncini e un minuto di silenzio. In paese il lutto ha colpito anche la società M&G di volley, mentre il direttivo della Pro loco e i suoi soci rimarcano la vicinanza «al consigliere e amico Fabrizio Vittori, a sua moglie Marzia e a tutta la loro famiglia, in questo tragico momento, per la prematura scomparsa del caro Gionatan».

Tanti i messaggi di cordoglio sui social. «Carissima Marzia - ha scritto su Facebook una conoscente della mamma del 15enne -, io e la mia famiglia sentiamo il bisogno di manifestarvi la nostra vicinanza anche se sappiamo bene che le nostre parole non riusciranno mai a lenire un dolore così grande. Perdere un figlio è un dolore incalcolabile e inconsolabile, ma una certezza ce l’abbiamo, siamo sicuri che il Signore ha già accolto Gionatan fra tutti gli angeli del cielo e che da lassù vi proteggerà e vi sosterrà perché l’amore e la fede che avete sempre condiviso con i vostri figli e che vi ha sempre contraddistinto continuerà a sostenervi».