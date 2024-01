L'allenamento che fa bene: fari sul Tai Chi, un'attività per corpo e mente

Per chiudere in bellezza questa lunga serie di allenamenti, tutto sommato, assai facili per l'anno in corso e tali dunque da poter essere svolti da chiunque a prescindere dall'età, ecco anche un tipo di attività per corpo e mente, il Tai Chi. Che è una delle attività fisiche più diffuse al mondo tra le più conosciute: aiuta ad allenare l'equilibrio, la mobilità e la respirazione. Mica roba da poco.

La disciplina

E' una disciplina che è molto utile per migliorare la vita di tutti i giorni, soprattutto in terza età.

Il tai Chi è uno stile interno delle arti marziali cinesi, nato come tecnica di combattimento e praticato da secoli in Cina da giovani ed anziani. Il Tai Chi è una disciplina molto amia richiede un movimento continuo e lento ma anche lo spostamento del peso del corpo da unilaterale a bilaterale e perfino movimenti circolari del tronco e delle estremità che coinvolgono contrazioni isometriche e isotoniche. Dunque, è complesso. Il controllo mentale dei movimenti del corpo stimola la capacità di ascolto dei segnali che giungono al cervello dai nostri sensori. Si tratta di un allenamento davvero intenso