Il tempo è prezioso, soprattutto se mancano poche mesi per l’estate. La prova costume è vicina e occorre prepararsi in modo adeguato optando anche per una disciplina che ci consenta di arrivare sotto il sole caliente in forma super e senza doverci strappare i capelli. Niente di meglio, allora, che il fitness in acqua, giusto per anticipare il caldo, allenando resistenza e sollecitando i muscoli dal profondo poiché ci si allena contro l’attrito dell’acqua. Una meraviglia per il fisico che si tempra in attesa del mare magnum. Ecco, signori e soprattutto signore, l’aqua zumba, dove al tutto si unisce anche il divertimento con la gratificazione dei sommi benefici del fitness in acqua. Cosa volere di più? I dettagli, dunque.

In cosa consiste

Facciamo un passo indietro e cerchiamo di capire di cosa stiamo parlando. Se proprio non amate la corsa o lo spinning e anche la palestra non fa al caso vostro, lo sport ideale potrebbe essere proprio questo. L’aqua zumba è la versione in acqua della zumba, che si pratica in piscina: si balla in acqua per almeno 45 minuti e si consumano circa 400 calorie. E si allenano braccia, gambe, addominali senza caricare sulle articolazioni, anche perché l’acqua, è noto, le protegge. I risultati? Dipende sempre dai nostri obiettivi: se l’intento è quello di tonificare ma anche di ridurre la cellulite (per chi l’ha, naturalmente), l’aqua zumba con i suoi movimenti, i suoi salti, gli squat, i salti sul posto, al ritmo serrato della musica, può andare bene. Essendo un’attività fisica in acqua, non ci sono controindicazioni: è importante, come sempre, fare esercizi di stretching dopo l’allenamento per allungare i muscoli. Quest’ultima è una buon a pratica da svolgere al termine di qualsiasi attività fisica.

I benefici

L’aqua zumba è lo step successivo alla zumba fitness. È un allenamento completo, energico e si perdono calorie e questo è, senza dubbio, il beneficio principale. Se già con la zumba fitness gli effetti dimagranti sono visibili, in questo caso, si moltiplicano. Grazie infatti all’attrito dell’acqua, si sfrutta la resistenza al movimento con un effetto benefico sui muscoli e quindi con un aumento dell’effetto allenante. Infatti, con questa attività, si migliora anche la tonicità del corpo visto che in acqua questo deve svolgere un lavoro maggiore e i muscoli più interessati sono gambe, braccia, pettorali, addominali e glutei. Ma soprattutto, tra i benefici, ci sono l’accelerazione del metabolismo, il miglioramento del sistema circolatorio e la riduzione dello stress. Inoltre ha effetti antinfiammatori: la pressione dell’acqua, infatti, tra le altre cose, riesce ad esercitare sul fisico proprio questo effetto.

La socializzazione

Questo sport aiuta anche a socializzare con l’acqua: chi non ha un buon rapporto con la stessa, può prendere questa disciplina come occasione per stare a mollo. Ecco perché, l’aqua zumba è anche un modo per mettersi alla prova: è divertente ma impegnativa nel senso che, se praticata nel giusto modo, aiuta a superare i propri limiti. Per tutti questi motivi, questo sport è una delle novità di quest’anno: prende spunto dai ritmi cubani, dall’aerobica e dai ritmi esotici. Ultima sottolineatura: non si tratta della classica lezione di acquagym un po’ più movimentata, ma della versione acquatica della zumba.