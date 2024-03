Acqua, come risparmiare sulla bolletta e non solo: i consigli antispreco per il nostro uso quotidiano

Oggi si celebra la Giornata mondiale dell'acqua, un momento per riflettere su quanto sia un bene prezioso, limitato e troppe volte dato per scontato. Per risparmiare e tutelare acqua anche noi possiamo fare la nostra parte con piccole attenzioni quotidiane. Un'attenzione necessaria dato anche secondo i dati forniti dall'Istat che ha reso noto che nel 2022 il volume delle perdite idriche totali nella fase di distribuzione dell’acqua e pari a 3,4 miliardi di metri cubi, il 42,4% dell’ acqua immessa in rete. L’indicatore e in leggerissima risalita rispetto al 2020 (quando era al 42,2%), a conferma del persistente stato d’inefficienza di molte reti di distribuzione.



Stimando un consumo pro capite pari alla media nazionale, il volume di acqua disperso nel 2022 soddisferebbe le esigenze idriche di 43,4 milioni di persone per un intero anno (che corrisponde a circa il 75% della popolazione italiana). Ecco alcuni consigli per risparmiare acqua.

Il Bonus bolletta

Oltre alla bolletta di luce e gas, anche quella dell’acqua si è fatta sempre più pesante a causa dei rincari generalizzati, ma esiste il cosiddetto Bonus Idrico Integrativo 2024 che provvede a elargire rimborsi sostanziosi per coloro che rientrano nei parametri. La premessa è che non è estremamente conosciuto, ma la buona notizia è che c’è ancora tempo fino al 30 maggio per inoltrare la domanda.

Doccia vs vasca da bagno

C'è chi ama la comodità della vasca da bagno e chi no nriesce a rinunciare alla velocità della doccia. Ma quale consuma di meno? Il dibattitto va avanti da anni: alcuni dicono che la vasca consuma un totale fisso di litri d'acqua, visibile anche a occhio nudo, mentre altri affermano che la doccia prevede tempi minore e dunque un consumo minore d'acqua.

Il rubinetto

Ma come riporta Geopop, una doccia di 5 minuti permette di risparmiare 50 litri d'acqua rispetto a un bagno.

Avete presente quella fastidiosa gocciolina d'acqua che sgorga dai nostri rubinetti? Oltre al fastidio per le nostre orecchie, il consumo non è da meno. Per quanto riguarda il flusso, invece, occorre sottolineare che i consumi vanno da un minimo di 2 a un massimo di 25 litri circa. Ma quanta acqua occorre per le attività quotidiane? Circa 10 secondo più enti specializzati. Quindi occorre diminuire il flusso e fare più attenzione.

L'uso della lavastoviglie

Il lavaggio a mano consume di più della lavastoviglie. Per la prima occorrono 12-15 litri, per il secondo metodo di lavaggio ne occorrono circa 35. Attenzione: se il rubinetto viene lasciato aperto, si può arrivare a consumare anche 160 litri. Quando si lavano i piatti, un consiglio per risparmiare acqua è quello di mettere un tappo nel lavandino e utilizzare quella sche sgorga. Si risparmia così il 50%.

In bagno

Per quanto riguarda lo scarico del wc, con il sistema a doppio scarico, ci si può liberare di carta, liquidi e altro con il 70% di acqua in meno rispetto lo scarico standard. Per lavare i denti e farsi la barba non serve lasciare il rubinetto aperto: è letteralmente inutile. Una volta finito, si risciacqua tutto.