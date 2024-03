FALCONARA Dal rubinetto non scendeva neppure una goccia d’acqua e la padrona di casa si è cominciata ad allarmare. Facile immaginare la sorpresa quando la 50enne si è accorta che non c’era l’acqua perché a rubargliela era l’inquilina del piano di sotto, una 20enne romena, che aveva occupato abusivamente quell’appartamento popolare e aveva escogitato un allaccio abusivo. E allora la donna beffata si è rivolta ai carabinieri che hanno avviato le indagini e sono arrivati ben presto alla verità.

APPROFONDIMENTI I CONTROLLI Ancona, malato di ludopatia infrange il divieto di entrare in sala scommesse: riscattano i domiciliari IL CANTIERE Ancona, si sblocca l’impasse alla Palestra De Amicis. L'ingegner Capannelli in Commissione: «Nuovo progetto, lavori finiti a inizio 2025»

I controlli

Al termine dei loro controlli i militari della Tenenza falconarese hanno denunciato la furbetta per il reato di furto aggravato di acqua. La vittima, che risiede nella periferia falconarese, si è preoccupata quando ha visto che nel suo appartamento da alcuni giorni non giungeva l’acqua. La signora ha effettuato tutte le opportune verifiche e ha visto che era avvenuto un allaccio abusivo alla sua conduttura idrica. Attraverso una tubatura irregolare l’acqua era dirottata nell’abitazione dell’inquilina del piano sottostante. Quindi la donna ha presentato una querela presso i carabinieri, che hanno immediatamente avviato le indagini per capire effettivamente chi rubava l’acqua alla falconarese. I

l sopralluogo nelle abitazioni e nei locali delle due donne ha consentito ai militari falconaresi di accertare che effettivamente era avvenuto un allaccio abusivo sulla tubatura della donna. Gli inquirenti hanno subito proceduto all’identificazione della cittadina romena ventenne disoccupata che, tra l’altro, vive in una casa occupata abusivamente da circa un anno. La giovane non ha potuto fare a meno di ammettere le sue responsabilità e i militari l’hanno denunciata perché attraverso la tubatura abusiva aveva commesso il furto di acqua. L’aspetto singolare è che la ragazza già un anno fa era stata segnalata per l’occupazione abusiva di quell’appartamento Erap, eppure è rimasta sempre al suo posto. Gli accertamenti proseguono e si valuterà attentamente la sua posizione.