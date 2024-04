SAN BENEDETTO Si fingono dipendenti della Ciip per entrare in casa a rubare. È successo nella mattinata di martedì a tre famiglie che risiedono in via Alfortville in zona Agraria a San Benedetto. Due uomini hanno citofonato e hanno spiegato che erano dipendenti della Ciip Spa incaricati dall'azienda di verificare se nell'acqua potabile casalinga era in corso una contaminazione causata da una presenza di mercurio e cloro in eccesso.

Gli spray

Le vittime, anziani e soli in casa, spaventati da un possibile avvelenamento e impauriti dal fatto che dovessero recarsi al pronto soccorso per non mettere a rischio la loro salute, hanno immediatamente fatto entrare il finto incaricato dell'azienda accompagnandoli in cucina. L'uomo ha eseguito con dei finti macchinari il controllo e mentre uno dei due uomini chiedeva di essere accompagnato al bagno per sistemare e igienizzare gli attrezzi da lavoro, l'altro richiamava il malcapitato o la malcapitata per tranquillizzarlo spiegando che le loro case non erano tra quelle interessate dalla contaminazione. Mentre questi erano concentrati sulla spiegazione avveniva il furto: sono stati prelevati denari in contanti che servivano per pagare le bollette e i pagamenti, e fortunatamente non erano ancora state prelevate le pensioni altrimenti la beffa sarebbe stata ancora maggiore. In una delle famiglie il raggiro stava per andare a rotoli a causa della diffidenza del pensionato, ma i rapinatori non si sono fatti sorprendere e senza alcun scrupolo hanno spruzzato alle vittime uno spray urticante e narcotizzante. Le forze dell'ordine sono state immediatamente allertate dalle famiglie delle vittime, e i carabinieri di Porto d'Ascoli sono già al lavoro per risalire all'identità dei rapinatori.

L’appello

La Ciip Spa ha subito provveduto a diffondere un comunicato ufficiale per mettere in guardia i cittadini dalle truffe: «Ci sono giunte segnalazioni relative a falsi operatori e tecnici che si presentano nelle case a nome di Ciip spa chiedendo a vario titolo di poter entrare nelle abitazioni per effettuare delle analisi sull'acqua a causa di una presunta contaminazione di mercurio e di cloro. L'azienda mette in guardia i cittadini dai rischi di truffe e che in nessuna circostanza il personale dipendente è autorizzato a richiedere somme di denaro. Qualora si nutrano dubbi sull'identità degli addetti dell'azienda Ciip Spa è possibile chiamare il numero verde 800-216172 per accertarsi che si tratti effettivamente di personale autorizzato. L'azienda rinnova l'invito ad usare la massima prudenza, evitando di fare entrare in casa i soggetti e di avvisare tempestivamente le forze dell'ordine».