Falconara, non arriva l'acqua in casa e si accorge che la coinquilina gliela ruba. Denunciata una ventenne (che abitava abusivamente al piano di sotto)

FALCONARA - Rubare l'acqua, succede anche questo. Non solo si era trasferita abusivamente in un appartamento ma lì aveva pure architettato un allaccio, sempre abusivo, alla condotta dell'acqua del vicino. I Carabinieri della Tenenza di Falconara Marittima, al termine dell’attività di indagine svolta da iniziativa, deferivano in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ancona una ventenne cittadina rumena, abitante in Falconara Marittima, per il reato di furto aggravato di acqua.

Non arrivava l'acqua in casa



Una donna del luogo, abitante in periferia, accorgendosi che nel suo appartamento non giungeva da alcuni giorni l’acqua, effettuava le opportune verifiche appurando che era avvenuto un allaccio abusivo alla sua conduttura, per il tramite di una tubazione che alimentava l’acqua nell’abitazione della coinquilina del piano sottostante.

Residente abusiva

Quindi presentava querela presso i Carabinieri della Tenenza di Falconara Marittima che avviavano immediatamente le indagini del caso; il sopralluogo sul posto consentiva ai militari di accertare che effettivamente era avvenuto l’allaccio abusivo; gli stessi procedevano all’identificazione della cittadina rumena di 20 anni circa, che vive in una casa occupata abusivamente un anno addietro circa.