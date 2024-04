Se non vi piace la palestra ma avete una passione sfrenata per il fitness, gli spazi aperti sono per voi. Con la bella stagione, l’attività fisica all’aperto fa bene ma non ci sono solo jogging, camminate o giri i bici. Ci sono molte alternative per tenersi in forma. Con una postilla: allenarsi all’aperto rafforza le difese immunitarie. Un dettaglio importante per chi intendesse dedicarsi a questo tipo di discipline che migliorano anche il nostro umore. Oltre alla corsa, vanno molto bene, per esempio l’hit all’esterno, lo stand up pudding conosciuto anche come Sup, il beach volley ma anche lo yoga all’aperto, i pattini in linea, il disco golf e lo spike ball.

Gli allenamenti hit

Gli allenamenti Hit, high intensity interval training sono il top per allenare forza e forma fisica. Sono anche molto pratici perché si possono fare ovunque: stiamo parlando di affondi, squat e via dicendo, se c’è bisogno poi si possono usare una corda per saltare e delle bande elastiche. Naturalmente, ogni tipo di allenamento ha i suoi obiettivi: se si vuole sudare e bruciare calorie, il workout breve ed alata intensità è il top. Per quanto riguarda lo stand up pudding e cioè il sup è una vera e propria moda sia lungo le coste, sul mare, sia su corsi d’acqua. L’obiettivo è quello di restare in equilibrio su una tavola di grande dimensioni muovendo con una pagaia. È senza dubbio un’attività diversa dal solito e a chi piace il fitness in acqua e gli sport acquatici in generale può davvero essere il massimo. È comunque un discreto modo per mantenersi in forma perché rafforza i muscoli delle spalle, della schiena e del busto. È dunque un workout alquanto intenso. Il beach volley è divertente ma ci fa anche bruciare molte calorie e poi, dal momento che si pratica su una superficie morbida, è ottimale anche per le articolazioni rispetto, per esempio, alla pallavolo tradizionale. Tuttavia, essendo sabbia, ai aumenta anche l’intensità fisica: un mix che rende questa attività fisica particolarmente faticosa. Si allenano infatti tutti i gruppi muscolari con resistenza, forza e coordinazione ed è davvero molto piacevole per chi ama gli sport di squadra.

Lo yoga al sole

Con il sole e il caldo, lo yoga all’aperto è una meraviglia: è noto, ne esistono vari tipi, anche dinamici, e dunque sta a noi decidere su cosa puntare. Proprio a seconda dello stile di yoga, infatti, si può allenare al tempo stesso mobilità, stabilità, forza e forma fisica. È adatto a tutti e per tutte le età, basta munirsi di un tappetino. Se invece volete consumare calorie a go-go, ecco i pattini in linea con cui si rafforzano anche gambe e glutei. È ovvio che lo possono praticare coloro che sono avezzi a questo mezzo o comunque a chi sa andare in skate e a stare in equilibrio sulle rotelle. Quanto al disco golf, ancora poco diffuso in Italia, non ha molto a che fare con il golf tradizionale se non per il fatto che si gioca all’aperto e su un percorso a buche. Il gioco consiste nel tirare il frisbee da una certa posizione e centrare un canestro con il minor numero di tiri possibile. In Italia, ci sono già diverse città con campi attrezzati e comunque è ottimo sia per la forma fisica sia per la coordinazione anche il semplice frisbee.

Lo spike ball

Lo spike ball si sta sempre più espandendo: l’obiettivo è schiacciare la palla contro un mini-trampolino sito al centro in modo che l’avversario non riesca a rigiocarla. Ci sono due team che si sfidano, composti da due giocatori e serve molto per mantenere una buona forma fisica sotto vari punti di vista.