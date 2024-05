La ragazza più tatuata d'Australia si mostra senza veli sui social: trasformazioni estreme sul 98% del corpo, la reazione dei follower

Amber Luke si definisce la «donna più tatuata dell'Australia» e, in effetti, non le si può dare torto. Per la prima volta sui social, la ragazza si è mostrata senza veli. Ecco i commenti hanno riempito il web.

La donna più tatuata d'Australia

Amber Luke, una 27enne di Brisbane, ha il 98% del corpo tatuato, per un totale di 600 disegni tra ritratti, forme geometriche e scritte (quest'ultime anche su fronte e guance). Anche i seni e le dita delle mani sono decorati dall'inchiostro. Oltre ai tatuaggi, Amber ha una passione fortissima per gli interventi che modificano il corpo, infatti si è fatta allungare la punta delle orecchie, ha la lingua biforcuta e molti piercing. Filler labbra e mastoplastica additiva hanno poi completato l'opera. Ad alcuni potrà sembrare estremo, ma la ragazza è contentissima del percorso intrapreso e pubblicando un'immagine di come era prima accanto a una che la ritrae adesso, ha spiegato: «Nella foto a sinistra una ragazza che in quella fase si sente persa, si sente disconnessa da se stessa. Nella foto a destra c'è una donna; in quella fase si sente in subbuglio; anche se la resilienza si irradia. Queste due donne avevano una scelta. Essere la persona a sinistra e continuare a ignorare i suoi veri desideri e bisogni nella vita e proiettare odio sugli altri, perché il dolore interiore era troppo conflittuale per resistere. Oppure essere la donna di destra, qualcuno che domina il cervello e le emozioni e abbraccia tratti carismatici».

La foto seminuda e la reazione dei fan

La 27enne ha sempre mostrato su Instagram i suoi tatuaggi, ma solo recentemente ha indossato un bikini dalle dimensioni veramente mignon per mettere in risalto anche quelli più nascosti. Nelle fotografie che ha pubblicato il costume da bagno argentato è abbinato a un paio di stivali neri alti. I suoi follower si sono subito lanciati tra i commenti, dimostrando di apprezzare molto l'aspetto fisico di Amber: «Troppo bella!», «Sono pazzo di te», hanno scritto i fan. Amber dice che molti la hanno soprannominata "prodigio" ed è decisa a continuare a esporre il suo corpo come se fosse un'opera d'arte.