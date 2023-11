​"PolonAIR is back": Polonara torna ad allenarsi dopo le cure e la Virtus Bologna lo celebra con un video

"PolonAIR is back". Achille Polonara torna ad allenarsi e la Virtus Bologna lo celebra con un video. Casacca nera, numero 33 e tanta voglia di riprendersi il tempo perduto. Il lungo nato ad Ancona ha terminato il percorso medico per la rimozione di una neoplasia testicolare. I compagni lo hanno riaccolto alla grande, come un campione merita. Video da pagina Facebook "Virtus Segafredo Bologna"