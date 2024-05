Al via il concorso per l'assunzione di 1.248 nuove unità di personale non dirigenziale, l’amministrazione civile del ministero dell’Interno. Il ministero della Pubblica amministrazione comunica che è stato pubblicato il bando per il reclutamento, su base territoriale, del nuovo contingente da inquadrare nell’area dei funzionari a tempo pieno e indeterminato.