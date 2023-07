«Ho partecipato a 56 addii al celibato in 18 mesi, è costato 58.000 euro ma non mi pento di un centesimo»

Un uomo ha speso 58.000 euro per 56 addii al celibato in 18 mesi e ammette che sta ancora pagando con la carta di credito. Tuttavia, Will Stevenson, 43 anni, ha affermato che nonostante il conto sbalorditivo "ne è valsa la pena per i ricordi". L'animale da festa, originario di Lincoln, ha iniziato la sua epica corsa di addii al celibato quando ha sostituito qualcuno che non poteva andare.

Da quel momento in poi, ha rivelato di essere stato "ingaggiato" per 16 eventi nei primi tre mesi.

A quel punto si è ritrovato molto richiesto per viaggi in tutto il mondo, da Blackpool all'Australia. Tuttavia, Will ha detto che i suoi giorni di festa sono praticamente finiti ora, poiché è felicemente sposato ed è papà di Iris, tre anni, con un altro in arrivo.

Will sta ancora pagando le carte di credito per anni perché le feste gli hanno fatto spendere 50.000 sterline, ma dice che "ne è valsa la pena" per tutti i ricordi e gli amici che ha fatto. Ora si è tenuto a freno e negli ultimi anni ha partecipato solo a pochi addii al celibato. Tuttavia, ha ammesso di aver avuto tre addii al celibato per se stesso. Will, un venditore di automobili, ha dichiarato: "Le cose sono molto più tranquille al giorno d'oggi. Quando ho proposto a mia moglie Abigail le ho detto che avrei smesso di fare addio al celibato a parte il mio. Non ha funzionato - ho continuato ancora un po' - ma non sono più frequenti."

La carriera iniziata nel 2015

Le sue imprese sono iniziate quando ha fatto un'offerta online per un posto all'addio al celibato di uno sconosciuto nel giugno 2015, quando una persona si è ritirata ed è finito a Budapest con 22 ragazzi. Un programma radiofonico della BBC ha ripreso la storia, dopodiché è stato sommerso dalle richieste degli sposi che volevano che occupasse un posto vacante.

Will ha visitato tanti paesi per contarli tra cui Ibiza - la sua preferita - Tenerife, Gran Canaria e Amsterdam, oltre a Sydney, Las Vegas e New York. Nonostante se ne andasse spesso senza conoscere nessuno degli altri membri del gruppo, ha detto di aver fatto amicizia per tutta la vita. "C'è stato un tempo in cui andavo a così tanti che mi sentivo male a dire di no", ha detto Will.

Nel 2016, i suoi 18 mesi selvaggi si sono interrotti. Anche se questo non gli ha impedito di avere tre addii al celibato tutti suoi: Blackpool, Brighton e Magaluf . Will e Abigail hanno avuto la figlia Iris nel marzo 2020, e poi si sono sposati nell'agosto 2021, costringendolo ad abbassare i toni per sempre, con un secondo bambino previsto per febbraio 2024.